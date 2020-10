Gesundheitsreport : Niedriger Krankenstand im Rhein-Sieg-Kreis

Bonn/Rhein-Sieg Die DAK hat ihren Gesundheitsreport vorgelegt. Dieser zeigt, dass die Ansteckungsgefahr mit anderen Atemwegserkrankungen sinkt. Psychische Erkrankungen verursachten wie bereits im Vorjahr den größten Anteil am Krankenstand.

Der Krankenstand im Rhein-Sieg-Kreis ist im ersten Halbjahr 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,3 Prozentpunkte gesunken. Mit 3,9 Prozent gab es in der Region einen niedrigeren Krankenstand als im Landesdurchschnitt (4,2 Prozent). Laut DAK-Gesundheitsreport waren damit an jedem Tag des ersten Halbjahres von 1000 Arbeitnehmern 39 krankgeschrieben.

Der Krankenstand im gesamten Jahr 2019 betrug in der Region 3,8 Prozent und lag damit um 0,1 Prozentpunkte höher als im Vorjahr. Diese Zahlen legte Ingo Tiedtke, Leiter des Servicezentrums der DAK-Gesundheit Siegburg, vor. Der höchste Krankenstand im Jahr 2019 in Nordrhein-Westfalen wurde mit jeweils 5,2 Prozent in Hagen, Gelsenkirchen und Bottrop verzeichnet, der niedrigste mit 3,5 Prozent im Kreis Gütersloh. Psychische Erkrankungen wie Depressionen und Angstzustände verursachten wie bereits im Vorjahr den größten Anteil am Krankenstand.