Schwestern gewinnen Kika-Wettbewerb „Dein Song“ Nuri und Jule aus Ruppichteroth sind „Songwriterinnen des Jahres“

Malik Harris zeigte sich von den Songwriting-Talenten begeistert: „Ich habe mich so unendlich für die beiden gefreut“, sagte er. „Sie haben so viel Talent und so viel Arbeit und Herzblut in ihren Song gesteckt. Das Glänzen in ihren Augen zu sehen, macht mich jetzt unglaublich happy und stolz.“