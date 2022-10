Öl im Wahnbach : Fortschritte bei der Suche nach dem Ursprung des Öls

Am Wahnbach in Neunkirchen-Seelscheid laufen Ölbeseitigung und Ursachenforschung gleichzeitig. Foto: Christof Schmoll

Neunkirchen-Seelscheid Seit inzwischen vier Wochen sickert Öl aus dem Hang oberhalb des Wahnbachs. Bei der Suche nach dem Ursprung hat der Rhein-Sieg-Kreis offenbar Fortschritte gemacht. Zudem ermittelt die Polizei.

Bei der Suche nach dem Verursacher und der Stelle, von der aus das Öl in den Wahnbach eingeleitet wurde, gibt es einen Fortschritt. Zwar konnte der genaue Öleintragsort bis heute nicht festgestellt werden, wie der Rhein-Sieg-Kreis mitteilt, aber das Gebiet wurde offenbar weiter eingekreist. Ende September wurden im Wahnbach auf der Höhe Hausermühle in Neunkirchen-Seelscheid Ölspuren gefunden. Das Öl sickerte aus dem Hang oberhalb des Wahnbachs. Die Feuerwehr schloss damals das Leck. Die Suche nach dem Ursprung des Öls dauert bis heute an.