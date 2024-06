L312 in Overath - Mann und Kind im Krankenhaus Porsche 911 Cabrio stürzt Hang runter und landet auf Dach

Das Auto fuhr zur Unfallzeit auf der L312 in Richtung Much. Nach Angaben der Polizei kam er aus bislang unbekannten Gründen in einer Linkskurve kurz vor einer Leitplanke nach rechts von der Straße ab. Das Auto stürzte mehrere Meter in die Tiefe und blieb unterhalb der Fahrbahn in einem Waldstück auf dem Dach liegend zum Stehen.