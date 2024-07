Nach häuslichem Streit Paar wurde in Lohmar mit einem Auto angegriffen

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Dienstagnachmittag in Lohmar in der Parkstraße und auf der Hauptstraße. Vorausgegangen war ein Fall von häuslicher Gewalt. Laut Polizei wurden eine 17-jährige Jugendliche und ihr gleichaltriger Freund von der Mutter des Mädchens bedroht und körperlich angegangen. Daraufhin seien die beiden verletzt auf die benachbarte Hauptstraße geflüchtet. Vor dem Lohmarer Stadthaus, rund 300 Meter entfernt, wurden die beiden von einem 42-jährigen Mann entdeckt, so die Polizei.