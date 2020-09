Parkhaus am Eitorfer Bahnhof : Angreifer durch Schuss aus Schreckschusspistole gestoppt

Parkhaus am Eitorfer Bahnhof

Eitorf Ein 54-jähriger Mann aus Eitorf wurde am Samstagabend Opfer eines Angriffs mehrerer Jugendlicher. Erst, als sein Sohn seine Schreckschusspistole zog und einen Schuss abgab, ließen sie von ihm ab.

Am Samstagabend gegen 22.05 Uhr kam es nach Polizeiangaben zu einem Angriff mehrerer Jugendliche auf einen 54-jährigen Eitorfer. Dieser hatte im Parkhaus am Bahnhof seinen Roller abgestellt und war in Begleitung seines 22-jährigen Sohnes. Bei den Tatverdächtigen habe es sich um bis zu acht Personen gehandelt, die zum Teil im Bereich des Parkhauses angehalten werden konnten.