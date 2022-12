Unfall in Neunkirchen-Seelscheid : 64-Jährige auf Supermarkt-Parkplatz lebensgefährlich verletzt

Neunkirchen-Seelscheid Auf einem Supermarkt-Parkplatz in Neunkirchen-Seelscheid ist am Freitag eine 64 Jahre alte Frau lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau wurde vom eigenen Auto überrollt, nachdem ein anderes Auto dagegen fuhr.

In Neunkirchen-Seelscheid ist am Freitagvormittag gegen 11 Uhr auf einem Supermarkt-Parkplatz eine Frau lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Informationen vor Ort soll die 64 Jahre alte Frau aus Much mit ihrem Einkaufswagen am Kofferraum ihres Autos gestanden haben, als der 75-Jährige Fahrer eines weißen VW Golfs vorwärts gegen ihren Wagen fuhr.