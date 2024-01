Live-Episode von „Akte Rheinland“ Wie Spur 171 einen Serienvergewaltiger und Mörder überführte

Neunkirchen-Seelscheid, 2. Dezember 1990. Es wird schon dunkel, als die junge Frau gegen 17 Uhr an der Bundesstraße ankommt. Das Wetter ist ungemütlich an diesem späten Nachmittag, nicht wirklich winterlich kalt, aber feucht und klamm. Die 20-Jährige will zurück nach Bad Godesberg, wo sie eine Ausbildung zur Hotelfachfrau macht. Zunächst muss sie nach Siegburg. Dorthin fährt der Bus 477, doch auf den will sie nicht warten. Stattdessen steht sie an der Kreuzung der B56 mit der Breite Straße, in der Hoffnung, dass ein Auto anhält und die Fahrerin oder der Fahrer sie mit nach Siegburg mit. Und es dauert nicht lange, bis tatsächlich ein Auto hält. Doch der Fahrer hat nicht vor, die junge Frau nach Siegburg zu bringen. Sie wird diese Autofahrt nicht überleben.