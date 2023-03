Jagdwilderei in Windeck : Unbekannte schießen mit Armbrust auf Gans und Reh

Jagdwilderei in Windeck

Windeck In Windeck geht die Polizei dem Verdacht der Jagdwilderei nach. Mehrere Zeugen berichteten von Tieren, die durch Armbrustpfeile verletzt wurden.

Die Polizei geht derzeit mehreren Hinweisen auf Jagdwilderei in Windeck nach. Bereits am Sonntag, 5. März, soll der Jagdausübungsberechtigte für den Bezirk Windeck-Herchen eine verletzte Gans gemeldet haben, teilte die Polizei am Montag mit. Die Gans, die sich im Bereich des Röcklinger Ufers aufhielt, wurde durch einen mutmaßlichen Armbrustpfeil verletzt. Da der Pfeil noch im Rücken des Tieres steckte und die Gans nicht zu retten war, wurde die Gans von ihrem Leiden erlöst.