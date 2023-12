Appaloosa-Zucht in Eitorf Sie haben sich den Traum vom eigenen Hof verwirklicht

Der Name ist irreführend. Obwohl der Paulinenhof im einstigen Klostergarten liegt, bezieht sich der Hofname nicht auf das frühere Kloster, sondern auf dessen Bewohner, den Paulinerorden. Das hoch über den Dächern von Eitorf gelegene frühere Kloster ist als Richardshohn in alten Aufzeichnungen benannt. Der geschichtsträchtige Ort beherbergte einst neben dem Kloster eine landwirtschaftliche Hofanlage sowie einen Weinberg. Von all dem war nichts mehr übrig, als Gudrun Schönhofer-Hofmann und ihr Ehemann Markus Hofmann das Anwesen samt 25 Hektar Land im Jahr 2005 erwarben.