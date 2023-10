Unfall auf der B56 bei Lohmar Transporter kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit Baum

Der Fahrer war in Richtung Siegburg in Höhe des Lohmarer Ortsteils Heide unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abkam und anschließend in einem Waldstück gegen einen Baum fuhr. Die Polizei geht wegen der schnurgeraden Strecke an dieser Stelle aktuell von einer Unachtsamkeit des Fahrers als Unfallursache aus.