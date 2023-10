Vermisster aus Windeck Polizei sucht 15-jährigen Jugendlichen

Seit rund vier Wochen wird der 15 Jahre alte Ali T. vermisst. Am 5. September gegen 13 Uhr hatte er eine Jugendhilfeeinrichtung in Windeck mit bislang unbekanntem Ziel verlassen und sei seitdem nicht zurückgekehrt. Das meldet die Polizei Rhein-Sieg-Kreis am Mittwoch. An bekannten Anlaufstellen des Jugendlichen in Köln, Bonn, Siegburg sowie Aschaffenburg konnten die Beamten ihn bisher nicht finden.