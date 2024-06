Folgenschwerer Unfall bei Windeck 24-jähriger Motorradfahrer erleidet tödliche Verletzungen auf der B256

Kurz vor 20 Uhr am Donnerstagabend ist auf der B256 in Richtung Windeck ein 24-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt. Wie die Polizei gegenüber dem GA mitteilte ist der 24-Jährige vermutlich in einer Rechtskurve nach links in den Grünstreifen abgekommen. Bei dem anschließenden Sturz erlitt so schwere Verletzungen, dass auch der Einsatz eines Rettungshubschraubers den Tod des Verunglückten nicht mehr verhindern konnte.