Zweites Mal innerhalb weniger Monate Immer wieder kommen Fahrer auf der A3 bei Lohmar von der Fahrbahn ab

Nachdem auf der A3 bei Lohmar erneut ein Auto in die Sülz gestürzt ist, sucht die Polizei Köln weiter nach der Ursache für den Unfall. Kurz hinter dem Rasthof Sülztal in Fahrtrichtung Köln hatte ein BMW am Sonntagvormittag die Leitplanke durchbrochen und war über einen Hang auf eine Wiese und schließlich nach etwa 150 Metern kopfüber in den Fluss gefahren. Auf dem Abschnitt der A3 gilt ein Tempolimit von 100 Stundenkilometern. Ob das Unfallauto womöglich zu schnell unterwegs war, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.