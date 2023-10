Polizeieinsatz am Dienstagabend Mehrere Personen bei Handgemenge in Lohmar leicht verletzt

Am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr ist es zu einem Polizeieinsatz in Lohmar gekommen. Grund waren laut Polizeiangaben vor Ort Nachbarschaftsstreitigkeiten in einem Mehrfamilienhaus. Vier Personen hatten auf der Birker Straße angeblich um ein gestohlenes Kleidungsstück gestritten. Auch ein Baseballschläger und ein Messer sollen im Spiel gewesen sein. Es kam zu leichten Verletzungen, so Polizei weiter.