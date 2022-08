In Kühlraum versteckt : Polizeihund spürte in Lohmar junge Frau nach Einbruch auf

Foto: Christof Schmoll

Lohmar In der vergangenen Nacht wurde eine 19-jährige Frau bei einem Einbruch in einen Supermarkt in Lohmar festgenommen. Ein Polizeihund machte die Frau ausfindig. Ein Täter flüchtete.



Zunächst wurde die Poilzei in der Nacht auf Samstag nur wegen einer Sachbeschädigung nach Lohmar-Wahlscheid gerufen. Passanten hatten gegen 2.30 Uhr die stark beschädigte Glastür eines Supermarktes an der Wahlscheider Straße bemerkt.

Als die Beamten den Schaden in Augenschein nahmen, war splitterndes Glas von der Rückseite des Gebäudes zu hören. Eine männliche Person hatte mit einem im Markt aufgefundenen Fleischer-Beil den Glaseinsatz einer Nebentür eingeschlagen und konnte danach flüchten. Die Einsatzkräfte hörten weitere Geräusche aus dem Markt. Daraufhin besetzten die Beamten alle Zugänge des Gebäudes und forderten zur Unterstützung einen Polizeihund an.

Zwischenzeitlich war klar, dass sich eine Person im Kühlraum versteckte. Dort spürte der Hund die junge Frau auf und konnte zufassen. Die 19-jährige Lohmarerin wurde durch den Biss leicht verletzt und daraufhin in einem Rettungswagen versorgt.

Im Anschluss kam nochmals Hektik auf. Es bestand der Verdacht, dass sich der geflüchtete Täter im Buschwerk hinter dem Markt versteckte. Die Suche verlief erfolglos. Offenbar war der junge Mann sofort geflüchtet.

In der Nähe des Supermarktes sicherten die Beamten einen Elektro-Roller, ein Fahrrad und eine Tasche. Die Spurensicherung wurde angefordert um den Markt zu untersuchen. Dort waren mehrere Plastiktaschen mit Alkoholika und Zigaretten zurückgeblieben.