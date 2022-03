Attacke mit Futtereimer : Prügelei auf Reiterhof in Neunkirchen-Seelscheid endet vor Gericht

Prügelei auf Reiterhof in Neunkirchen-Seelscheid endet vor Gericht

Eine 62-Jährige und eine 30-Jährige haben sich im Februar 2021 auf einem Reiterhof in Neunkirchen-Seelscheid geprügelt. Nun trafen sie sich vor Gericht. Foto: dpa/Peter Steffen

Neunkirchen-Seelscheid/Siegburg Zwei Frauen landeten nach einer Prügelei auf einem Reiterhof in Neunkirchen-Seelscheid vor dem Amtsgericht Siegburg. Die Angeklagte soll ihr Opfer mit einem Futtereimer geschlagen haben. Das Gericht hat das Verfahren jetzt eingestellt.

Das Amtsgericht Siegburg hat am Montag ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingestellt. Es ging um Handgreiflichkeiten zwischen einer 62-Jährigen und einer 30-Jährigen im Februar 2021 auf einem Reiterhof in Neunkirchen-Seelscheid. Dabei soll die Angeklagte der Jüngeren unvermittelt einen halbvollen Futtereimer ins Gesicht geschlagen haben. Während die Angeklagte sagte, die 30-Jährige habe sie zuerst verbal und dann körperlich angegriffen, erklärte die Zeugin, sie sei unvermittelt von der Älteren angegriffen worden, während sie in der Sattelkammer beschäftigt war. Die Folgen waren eine Gehirnerschütterung, Nasenbluten, ein abgebrochener Zahn sowie Prellungen auf beiden Seiten.