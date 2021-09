Auf der Hauptstraße : Radfahrerin bei Unfall in Lohmar schwer verletzt

Radfahrerin bei Unfall in Lohmar schwer verletzt

Lohmar In Lohmar ist eine 75-jährige Radfahrerin von einer Autofahrerin angefahren worden. Die 84-Jährige hatte die Bikerin einfach übersehen, als sie in eine Einmündung einbiegen wollte.

Eine 75 Jahre alte Radfaherin ist bei einem Unfall in Lohmar am Freitagvormittag schwer verletzt wortden. Wie die Polizei erst am Sonntag mitteilte, wollte die Radlerin mit ihrem E-Bike die Einmündung Hauptstraße und Wiesenpfad queren, als sie von einer 84-jährigen Autofahrerin aus Lohmar angefahren wurde.