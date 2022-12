Raub in Windeck-Rosbach : Seniorin in eigener Wohnung von Mann mit Pistole überfallen

Rosbach In Windeck-Rosbach hat ein unbekannter Mann am Montagabend eine Seniorin mit einer Pistole in ihrer Wohnung überfallen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein mit einer Pistole bewaffneter Mann hat in Windeck-Rosbach eine Seniorin in ihrer Wohnung überfallen. Der Unbekannte habe mit der Pistole in der Hand am Montag gegen 19 Uhr an der Tür der 67-Jährigen geklingelt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Als die laut Polizei gesundheitlich angeschlagene Frau ihm geöffnet habe, sei der Mann in die Erdgeschoss-Wohnung der Rentnerin eingedrungen und habe von ihr Schmuck gefordert, hieß es. Da sie jedoch keinen Schmuck im Haus gehabt habe, habe ihm die 67-Jährige letztlich mehrer Hundert Euro Bargeld übergeben. Gegen 19.15 Uhr habe er ihre Wohnung verlassen.