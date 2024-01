Überfall auf Tankstelle in Lohmar Glatteis lässt Flucht nach 300 Metern im Graben enden

Am Montagmorgen ist es in Lohmar zu einem Raubüberfall auf die Mundorf-Tankstelle an der Sülztalstraße gekommen. Gegen 3.42 Uhr rief der Tankstellenmitarbeiter die Polizei. Als Polizisten eintrafen, fanden sie unweit der Tankstelle das verunglückte Fluchtfahrzeug. Rund 300 Meter von der Tankstelle entfernt war der silberne Audi im Seitengraben gelandet.