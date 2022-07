Erheblicher Rückstau : Drei Autos kollidieren auf der A3 in Richtung Köln

Auf der A3 in Richtung Köln hat es am Sonntag einen Unfall gegeben. Foto: Christof Schmoll

Update Region Auf der A3 sind am Sonntag drei Autos ineinander gefahren. Die Polizei war vor Ort und sperrte mehrere Fahrspuren für den Verkehr. Es kam zu einem erheblichen Rückstau.

Am Sonntagnachmittag kam es auf der A3 in Richtung Köln in Höhe einer Raststätte zu einem Verkehrsunfall. Nach Informationen der Redaktion sind dort drei Autos in Höhe einer Baustelle ineinander gefahren und gegen einen Fahrbahnteiler geprallt. Dieser schleuderte auf die Fahrbahn in Richtung Frankfurt, richtete dort allerdings keinen Schaden an. Warum die Wagen ineinander fuhren war zunächst nicht klar. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.