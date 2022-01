Festgefahrenes Auto in Eitorf : Wanderin findet unterkühltes Ehepaar im Wald

Festgefahrenes Auto in Eitorf

Ein Feuerwehrauto zog den Wagen in Eitorf aus dem Wald. Foto: Ulrich Felsmann

Eitorf In einem Waldstück bei Eitorf-Hüppelröttchen hat eine Wanderin ein 80-jähriges Ehepaar in seinem Auto gefunden. Die beiden waren unterkühlt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Feuerwehr und Rettungsdienst sind am Freitag in Eitorf zwei Senioren zu Hilfe gekommen. Die beiden hatten vergebens versucht, mit ihrem Auto über einen matschigen Waldweg zurück zur Straße zu gelangen. Eine Wanderin hatte sie schließlich unterkühlt und zunächst nicht ansprechbar in ihrem Wagen gefunden.