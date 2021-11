Natur im Rhein-Sieg-Kreis : 20 Personen werden ehrenamtliche Schutzgebietsbetreuer

Rhein-Sieg-Kreis 20 naturbegeisterte Menschen lassen sich zu ehrenamtlichen Schutzgebietsbetreuern ausbilden. Die Ausbildung gefördert vom Landschaftsverband Rheinland (LVR), wird in diesem Jahr erstmals von der Biologischen Station des Rhein-Sieg-Kreises angeboten.

Landschaftspfleger Stefan Lienemann steigt an einem Apfelbaum auf eine Leiter, um auf einer Wiese in Süchterscheid die anwesenden Zuhörer in die Feinheiten des Obstbaumschnitts einzuführen. Aufmerksam lauschen die naturbegeisterten Menschen, als Lienemann ihnen erklärt, dass sie ihren Apfelbaum im Winter beschneiden sollten, wenn er wachsen und gedeihen soll und im Sommer, wenn man den Wuchs begrenzen will.