Geburtshilfe im Rhein-Sieg-Kreis Bündnis fordert Wiedereröffnung geschlossener Geburtsstationen

Landrat Sebastian Schuster bezeichnete damals die Situation im Linksrheinischen als „dramatisch“. Nach der Schließung der Klinik in Rheinbach und zuletzt Ende 2022 der Schließung der Geburtshilfe in Bad Neuenahr gebe es für Gebärende keine andere Möglichkeit, als nach Bonn zu fahren. So kam es Weihnachten 2022 soweit, dass eine Frau aus Windeck zur Geburt über Umwege im Sankt-Elisabeth-Krankenhaus in Mechernich landete – mehr als 110 Kilometer entfernt. „Wir haben jährlich rund 5500 Geburten im Rhein-Sieg-Kreis, aber nur 2200 Vorhaltungen in den GFO-Kliniken in Troisdorf“, so Schuster.