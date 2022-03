Polizei bittet um Hinweise : Christian V. aus Much wird seit zwei Wochen vermisst

Foto: dpa/Friso Gentsch

Much Der 49-jährige Christian V. wird vermisst. Seitdem er Anfang März seine Wohnanschrift in Much verlassen hatte, fehlt von ihm jede Spur. Die Polizei bittet nun um Hinweise.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Christian V. aus dem Rhein-Sieg-Kreis, der seit rund zwei Wochen vermisst wird. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der 49-Jährige am 3. März von seiner Wohnanschrift in Much mutmaßlich mit seinem schwarzen Ford C-Max mit dem Kennzeichen SU-CV5572 in unbekannte Richtung entfernt. Seitdem fehlt von dem Mann, der eine kräftige Statur hat und 1,93 Meter groß ist, jede Spur. Er trug am Tag seines Verschwindens einen roten Pullover und eine schwarze Jacke.

Foto: Polizei

Foto: Polizei zurück

weiter

„Aufgrund der durchgeführten Ermittlungen der Kriminalpolizei ist das Vorliegen einer Gefahrenlage für den Vermissten nicht auszuschließen“, heißt es von der Polizei. Alle Ermittlungen und Suchmaßnahmen hätten bislang nicht zum Erfolg geführt. Der mögliche Aufenthaltsort des Vermissten könne nicht weiter eingegrenzt werden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02241/541-0 entgegen.

(ga)