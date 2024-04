Veranstaltungen und Feste Das können die Menschen in der Region im Mai unternehmen

Gleich mehrmals zeigt sich im Mai, dass das Rheinland eine Weinregion ist. Den Start macht das Weinfest in Sankt Augustin, das von Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 9. Mai, bis Sonntag, 12. Mai, geplant ist. An diesen Tagen bieten Winzerinnen und Winzer ihre Weine an. Am Donnerstag, Samstag und Sonntag geht es um 11 Uhr, Freitag um 15 Uhr los und endet erst am späten Abend. Das Siegburger Weinfest beginnt am Donnerstag, den 30. Mai. In Siegburg präsentieren mehr als 50 Weingüter in der Innenstadt ihre Weine. Neben den Weinständen ist auch ein Bühnen- und Musikprogramm geplant.