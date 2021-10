Kleines Haus, feines Programm : Film- und Medienstiftung NRW zeichnet Kinos im Rhein-Sieg-Kreis aus

Daniel Huys und Petra Stratmann vor dem Hennefer Kur-Theater Foto: Hojabr Riahi

Rhein-Sieg-Kreis Die Film- und Medienstiftung NRW vergibt beim 31. Kinoprogrammpreis die Rekordsumme von einer Million Euro an 74 Lichtspielhäuser in 46 Städten: Auch das Kur-Theater in Hennef und das Kuschelkino in Sankt Augustin wurden ausgezeichnet.



Daniel Huys und Petra Stratmann, die seit Jahren das altehrwürdige Hennefer Kur-Theater an der Königstraße in Hennef ehrenamtlich betreiben, sind es zwar fast schon gewohnt, freuen sich aber jedes Jahr erneut über den Kinoprogrammpreis der Filmstiftung NRW, der am Dienstagabend in der Kölner Wolkenburg vergeben wurde.

„Es ist das 17. Mal, dass wir beim Kinoprogrammpreis bedacht wurden und wir freuen uns sehr“, sagte Daniel Huys, der seit mehr als 20 Jahren für cineastische Genüsse auf der Leinwand des 1938 erbauten Kinos sorgt. Insgesamt 74 Lichtspielhäuser aus 46 Städten in NRW konnte die Filmstiftung NRW in diesem Jahr auszeichnen. Bedacht wurden nordrhein-westfälische Kinobetreiber-und betreiberinnen, die sich in besonderer Weise um ein vielfältiges Programm deutscher und europäischer Filme sowie Kinder- und Jugendfilme verdient gemacht haben.

Gerade kleine Kinos hat die Coronakrise oft schwer getroffen

Die besonders durch die Corona-Zeit arg gebeutelten kleinen Kinos, die sich zudem in Konkurrenz mit den Streaming-Diensten befinden, freuten sich natürlich sehr, denn der Prämientopf der Film-und Medienstiftung NRW war in diesem Jahr mit der Rekordsumme von einer Million Euro besonders prall gefüllt.

„Aufgrund der Pandemie wurde entschieden, das Prämienniveau von 2020 mit insgesamt 900 000 Euro beizubehalten. Außerdem wurde eine Sonderprämie von je 10 000 Euro an Kinos verliehen, die während der Corona-bedingten Schließung besondere Maßnahmen zur Besucherbindung entwickelten“, sagte Katharina Müller, Pressereferentin der Film-und Medienstiftung NRW. „Gerade in diesem Jahr war es uns ein großes Anliegen, die Kinomacher und -macherinnen aus Nordrhein-Westfalen für ihr großes Engagement für den Film zu ehren“, sagte Petra Müller, Geschäftsführerin Film- und Medienstiftung NRW.

Ulrich Henke in seiner Studio-Kino-Lounge, die von seinen Gästen Kuschelkino genannt wird. Foto: Hojabr Riahi

Zwar erhielt die „Cinema & Kurbelkiste“ aus Münster mit 25 000 Euro eine Spitzenprämie, Kinos wie das Hennefer Kur-Theater und die Studio-Kino-Lounge an der Bonner Straße in Sankt Augustin freuten sich aber ebenfalls über ihre Prämien, die sie am Dienstagabend während eines Dinners in der Kölner Wolkenburg erhielten. „Wir hatten bereits im vergangenen Jahr, das aufgrund der Corona-Zeit sehr schwierig war, bereits 11 000 Euro erhalten und bekamen am Dienstag erneut eine Prämie über den gleichen Betrag“, sagte Daniel Huys. „Wir werden das Geld in die Modernisierung der sanitären Anlagen des Kinos investieren. Das ist schon länger geplant“, sagte Huys und freute sich zudem, dass der Kinobetrieb des Kur-Theaters momentan sehr gut läuft. „Wir haben in den vergangenen Jahren sämtliche James-Bond-Filme gezeigt und auch der neue Bond zieht derzeit wieder reichlich Besucher in unser Kino“, sagte Huys.

Die zweite Auszeichnung für das Kuschelkino von Ulrich Henke