Einkaufen nach Ladenschluss Hier gibt es im Rhein-Sieg-Kreis Essen aus dem Automaten

Es ist Sonntagmorgen und die Milch für den Kaffee ist leer. Wem das früher auffiel, der trank seinen Kaffee schwarz – oder gab in dringenden Fällen an der Tankstelle ein kleines Vermögen aus. Diese Zeiten sind dank Verkaufsautomaten in der Region vorbei. Selbst ein Frühstücksei können Kundinnen und Kunden nun zu jeder Zeit erstehen. Und auch für ein spontanes Abendessen haben sie die Möglichkeit, einzukaufen. Diese Automaten gibt es in der Region.