Krankenhaus im Rhein-Sieg-Kreis Neue Notfallambulanz: St. Franziskus bleibt unverzichtbar für die Region

Wer in die Notaufnahme kommt, hat in der Regel Angst. Diesen Patienten, sagt Klinik-Geschäftsführerin Petra Nöhring, wollen die Mitarbeitenden des St. Franziskus-Krankenhaus das Gefühl geben, dass sie gut aufgehoben sind. Das soll nun in der neuen zentralen Notfallambulanz deutlich leichter werden: Die wurde in den vergangenen sechs Monaten neugestaltet und um eine stationäre Aufnahme erweitert.