Kontrolle und Prävention Verstärkte Polizeikontrollen auf beliebten Motorradstrecken in der Region

Die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis will in den Sommermonaten verstärkt Strecken kontrollieren, auf denen üblicherweise viele Motorradfahrer unterwegs sind. Gerade an den Wochenenden planen die Beamten an den sogenannten Biker-Strecken Geschwindigkeitsüberwachungen, mobile Kontrollstationen und Präventionsmaßnahmen, um Motorradfahrer für Gefahren zu sensibilisieren, teilte die Polizei mit. Dabei solle unter anderem auch die Fahrtüchtigkeit der Motorräder häufiger kontrolliert werden.