Blaue Halbkreise als Erkennungszeichen : Rhein-Sieg-Kreis stellt neues Logo vor

Rhein-Sieg-Kreis Der Rhein-Sieg-Kreis hat sein neues Logo vorgestellt. Der Kreis verpasst sich ein Design, das für Offenheit und die beiden Rheinseiten stehen soll.

Vorher gab es einen Doppelpunkt und Bindestriche, und der mit bunten Vierteln bestückte Kreis machte deutlich, dass der Rhein-Sieg-Kreis ein Teil einer großen Region ist. Seit Dienstag ist alles anders. Der „Rhein Sieg Kreis“ hat sich seiner Bindestriche entledigt, und es gibt ein neues Corporate Design. „Nach rund 20 Jahren ist Schluss mit der ‚Spalttablette‘“, sagte Landrat Sebastian Schuster schmunzelnd, als er mit Kreisdirektorin Svenja Udelhofen unter den Regieanweisungen von Kreissprecherin Rita Lorenz am Morgen die Flaggen mit dem neuen Logo des Rhein-Sieg-Kreises am Kreishaus in Siegburg hisste: zwei unterschiedlich blaue nach außen gerichtete Halbkreise, die sich in der Mitte überschneiden.