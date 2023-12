Gasthof Röttgen Das tut die Gemeinde, um Krimi-Fans das „Aubach“ zu erhalten

Neunkirchen-Seelscheid · Der Gasthof Röttgen in Neunkirchen-Seelscheid, bekannt aus der Serie „Mord mit Aussicht“ geriet im Frühling durch eine Verkaufsanzeige in die Schlagzeilen. Wir haben nachgehört, ob der Gasthof inzwischen verkauft ist und was die Gemeinde tut, um ihn zu erhalten.

15.12.2023 , 18:00 Uhr

Sabine Rogawski betreibt den Gasthof seit 2019 zusammen mit ihrem Ehemann. Foto: Inga Sprünken

Von Inga Sprünken

Ein heimeliges Gefühl bekommen die meisten Besucher, die den den Gastraum betreten. Die alten Dielen knarren, die Theke und das Interieur vermitteln ein Bild von Gemütlichkeit – und von längst vergangenen Zeiten. Und genau das verhalf dem historischen Gasthof Röttgen in Neunkirchen-Seelscheid zur Berühmtheit. Zwischen 2007 und 2014 war er der Gasthof Aubach in der WDR-Kimiserie „Mord mit Aussicht“. Bis heute gehören deshalb zu den Gästen Fans der Serie ebenso wie Neugierige, die auch weitere Wege in Kauf nehmen.