B478 bei Ruppichteroth : Motorradfahrer gerät in den Gegenverkehr und stirbt

Der Motorradfahrer geriet in den Gegenverkehr und stieß mit einem Lkw zusammen. Foto: Christof Schmoll

Ruppichteroth Auf der B478 bei Ruppichteroth ist ein Motorradfahrer mit einem Lkw zusammengestoßen und gestorben. Er war in den Gegenverkehr geraten und frontal mit dem Lastwagen kollidiert.



Ein Motorradfahrer ist auf der Bundesstraße 478 bei Ruppichteroth-Bröleck mit einem Lkw kollidiert und dabei ums Leben gekommen. Der Mann aus Much war am Montagnachmittag mit seinem Motorrad in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit.

Er war auf der B478 in Richtung Ruppichteroth unterwegs und stieß frontal mit dem Lastwagen zusammen, sein Fahrzeug wurde dabei weit zurückgeschleudert. Der 41 Jahre alte Lkw-Fahrer konnte sich den Angaben zufolge selbst humpelnd befreien. Sein 40 Tonnen schweres Fahrzeug geriet bei dem Unfall in Vollbrand. Der 41-Jährige erlitt Brandverletzungen und eine Rauchgasvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die B478 blieb am Montagnachmittag zwischen Neunkirchen-Ingersau und Bröleck voll gesperrt. Bei dem Unfall lief ein Tank des Lkw aus, das Öl floss teilweise in die Bröl. Die Feuerwehr war am Montag damit beschäftigt, die Verunreinigungen zu entfernen.

Wieso der Motorradfahrer in den Gegenverkehr geriet, war zunächst unklar. Die Polizei sucht noch nach möglichen Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich telefonisch unter der 02241-541 3421 zu melden.

