Kollision mit Baum auf B 478 Drei Verletzte bei Autounfall in Ruppichteroth

Ruppichteroth · Am Donnerstagnachmittag ist ein Auto auf der B 478 in Ruppichteroth gegen einen Baum geprallt. Dabei wurden drei Menschen verletzt. Eine Beifahrerin musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

25.04.2024 , 21:45 Uhr

Drei Menschen verletzten sich, als ein Auto in Ruppichteroth mit einem Baum kollidierte. Eine Frau musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden (Symbolbild). Foto: dpa/Stefan Sauer





Von Chantal Dötsch