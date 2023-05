Ruppichteroth: Erhöhung des Hebesatzes Gemeinde entscheidet gegen Rekord-Steuersatz

In seinem Schreiben verweist der Bürgermeister auch auf die aktuellen Hebesätze in Kommunen des Kreises: So liege der Hebesatz der Grundsteuer B in Lohmar bei 790 Prozent, in Neunkirchen-Seelscheid bei 717 Prozent und in der Gemeinde Windeck bei 750 Prozent. Auch bei den größeren Kommunen in der Umgebung sieht es nicht anders aus: So liegt der Hebesatz der Grundsteuer B in Siegburg etwa bei 790 Prozent, in Sankt Augustin bei 750.