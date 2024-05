Suchhunde und Drohne im Einsatz Rollator löste Suche nach hilfloser Person in Ruppichteroth aus

Die Rettungshundestaffeln des DRK und der Johanniter aus dem Rhein-Sieg-Kreis kamen am Freitagabend in Ruppichteroth zum Einsatz. Zuvor war gegen 18.30 Uhr ein herrenloser Rollator am Rand der Landesstraße 312 nahe der Ortschaft Retscheroth bemerkt worden. Das in gutem Zustand befindliche Hilfsmittel befand sich am Abzweig eines Waldwegs. Weil die Sorge bestand, eine zugehörige Person könnte sich im näheren Umfeld in einer hilflosen Lage befinden, wurde eine große Anzahl von Rettungskräften alarmiert.