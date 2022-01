Polizei veröffentlicht Foto : Leiche aus Ruppichteroth nach 27 Jahren identifiziert

1994 finden zwei Schüler in Ruppichteroth-Beiert in einem Waldstück mit dem Namen „In der Mordkaule“ menschliche Knochen. Foto: Nicolas Ottersbach

Ruppichteroth Vor mehr als 27 Jahren fanden Schüler in einem Waldstück in Ruppichteroth-Beiert mehrere Knochen. Nach 27 Jahren konnte nun die Leiche identifiziert werden. Mit einem Foto des Verstorbenen sucht die Polizei nun nach Hinweisen.

Nach mehr als 27 Jahren ist die Leiche eines in einem Waldstück in Ruppichteroth gefundenen Mannes identifiziert. Es handelt sich um Ernst K. aus Siegburg, der seit dem 19. Februar 1990 als vermisst galt. Das teilte die Polizei nun mit.

Zwei Jungen fanden im Mai 1994 bei Beiert das Skelett eines erschossenen Mannes. Die Polizei konnte Opfer und Täter nie identifizieren. In Ruppichteroth selbst wurde der Fund verschwiegen.

Mordfall in Ruppichteroth seit 27 Jahren ungeklärt

Schüler fanden im Mai 1994 mehrere Knochen in einem Wald in Ruppichteroth-Beiert. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen, da die rechtsmedizinischen Untersuchungen deutlich darauf schließen ließen, dass es sich nicht um eine natürliche Todesursache handelte. Auch ergaben sich Hinweise darauf, dass Ernst K. im Oktober 1992 noch gelebt haben muss. Zunächst gingen die Ermittler davon aus, dass die gefundenen Knochen zu einer Frau im Alter zwischen 20 und 30 Jahren gehören müssten. Die Leiche konnte 1994 nicht identifiziert werden, auch der Fall konnte zunächst nicht gelöst werden.

Als sogenannter Cold-Case-Fall wurde der Leichenfund dann kürzlich an die Bonner Mordkommission übergeben. Diese stellten die bisherigen Erkenntnisse am 15. September vergangenen Jahres in der Sendung „Aktenzeichen XY“ vor und bekamen 65 Hinweise. Zehn davon führten zu weiteren Ermittlungen – und schließlich einen Tag nach der Sendung auch zu der Mitteilung, dass es sich bei den Knochen nach weiteren Untersuchungen doch um die eines Mannes handelten.