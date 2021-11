Fall in Ruppichteroth : 37-Jähriger wegen mutmaßlicher Kindesmisshandlung in U-Haft

Update Ruppichteroth Wegen des Verdachts der Kindesmisshandlung hat ein Richter am Samstag einen 37-Jährigen aus Ruppichteroth in Untersuchungshaft nehmen lassen. Ein Säugling war zuvor mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik eingewiesen worden.

In Untersuchungshaft befindet sich seit Samstagnachmittag ein 37-jähriger Mann aus Ruppichteroth. Er soll sein Kind, einen Säugling, misshandelt haben.

Der Säugling war am Donnerstag in die Kinderklinik in Sankt Augustin eingeliefert worden. Es bestand Lebensgefahr. Ärzte stellten bei dem Kind Anzeichen einer Misshandlung fest und informierten schließlich am Freitag die Polizei. Der Vater und die 25-jährige Mutter wurden daraufhin in Ruppichteroth vorläufig festgenommen.

Aufgrund der Umstände hat eine Ermittlungskommission der Bonner Polizei unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Thomas Winterscheidt in enger Abstimmung mit Oberstaatsanwältin Claudia Heitmann die weitergehenden Ermittlungen übernommen.

Nach den ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen und der Vernehmung richtet sich der dringende Tatverdacht gegen den Vater des Kindes. Ein Untersuchungsrichter erließ deshalb auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft am Samstagnachmittag wegen des Verdachts der schweren Misshandlung von Schutzbefohlenen einen Haftbefehl gegen den Mann. Die Mutter wurde unterdessen wieder auf freien Fuß gesetzt, teilte die Polizei am Samstag mit.

Der Säugling, dessen Gesundheitszustand nach Angaben der Ärzte mittlerweile stabil ist, wurde von dem zuständigen Jugendamt in Obhut genommen.