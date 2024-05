Einsatz auf der L317 19-jährige Motorradfahrerin nach Unfall bei Ruppichteroth schwer verletzt

Eine 19 Jahre alte Motorradfahrerin aus Sankt Augustin hat sich am Samstagmittag bei einem Unfall schwer verletzt. Die 19-Jährige soll gegen 14.40 Uhr auf der L317 aus Eitorf kommend in Richtung Ruppichteroth-Schönberg unterwegs gewesen sein, teilte die Polizei mit. In einer lang gezogenen Linkskurve soll sie dann die Kontrolle über das Motorrad verloren haben und gestürzt sein.