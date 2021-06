Ruppichteroth : Polizei stoppt 66-Jährigen in vermeintlichem Leicht-Kfz

Ruppichteroth In Ruppichteroth hat die Polizei einen 66-Jährigen angehalten, der ohne Fahrerlaubnis in einem Nissan mit einem großen „25 km/h“-Schild als Kennzeichen unterwegs war. Der Polizei erklärte der Mann, dass es sich bei dem Wagen um ein Leicht-Kfz handele.

Die Polizei hat am Montag in Ruppichteroth die Fahrt eines 66 Jahre alten Mannes gestoppt, der ohne Fahrerlaubnis in einem vermeintlichen Leicht-Kfz unterwegs war. Wie sie am Dienstag angab, war der rote Nissan Micra der Polizei zuerst im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung aufgefallen, da es an der Front ein „25 km/h“-Schild - anstelle eines Kennzeichens - trug.