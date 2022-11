Carportbrand springt auf Dachstuhl über : Anwohner in Lohmar werden durch lauten Knall auf Feuer aufmerksam

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Einsatzfahrzeugen aus. Foto: Christof Schmoll

Update Lohmar Am Mittwochmorgen ist ein Gebäude in Lohmar in Brand geraten. Das Feuer sprang von einem Caport auf den Dachstuhl des angrenzenden Gebäudes über. Die Bewohner wurden von einem lauten Knall geweckt.



Am frühen Mittwochmorgen ist ein Reihenhaus in der Meissener Straße im Lohmarer Ortsteil Agger in Brand geraten. Wie die Einsatzkräfte vor Ort mitteilten, habe zunächst ein Carport in Brand gestanden, von dem aus die Flammen auf den Dachstuhl des angrenzenden Reihenhaus sowie ein weiteres Carport überschlugen. Beide Carports sowie die darin parkenden Autos und der in Flammen stehende Dachstuhl brannten vollständig aus. Nach bisherigen Angaben wurde durch den Brand niemand verletzt.

Nach Angaben der Einsatzkräfte wurde auch das mittlere der drei verbundenen Reihenhäuser durch den Brand geschädigt. Eine Ausbreitung auf den dritten Gebäudeteil konnte jedoch vermieden und das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Bestehende Glutnester im Dachstuhl wurden durch die insgesamt 80 eingesetzten Wehrkräfte der Lohmarer Feuerwehren den Morgen über kontrolliert und abgelöscht.

Bewohner wurden durch lauten Knall auf Feuer aufmerksam

Die zwei Bewohner des Reihenhauses konnten bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr ins Freie flüchten und sich in Sicherheit bringen. Wie die Polizei mitteilte, wurden sie durch einen lauten Knall auf das Feuer aufmerksam.

Bislang unklar ist, wie es zum Ausbruch des Feuers kommen konnte. Nach Einschätzungen der Einsatzkräfte könnte das im Carport befindliche Auto den Brand ausgelöst haben. Die Ermittlung der Brandursache übernahm die Polizei. Ein weiteres Fahrzeug wurde im angrenzenden Nachbarcarport durch die Flammen beschädigt.

