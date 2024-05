Schloss Auel in Lohmar „Stechpalmen gehören in unsere Wälder“

Lohmar · Seit dem Ersten Weltkrieg sind die Waldflächen westlich von Schloss Auel in Lohmar nicht bewirtschaftet worden. So konnte der Wald zu einem „Natur-Juwel“ werden, das sogar Stechpalmen birgt. Damit das so bleibt, steht er nun unter Schutz.

14.05.2024 , 05:00 Uhr

Mindestens 200 Jahre alt ist diese Eiche, die Tatjana von la Valette am Kammerberg zeigt. Foto: Paul Kieras

Von Paul Kieras