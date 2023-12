Internistischer Notfall vermutet 60-jähriger fährt in Seelscheid gegen eine Hauswand

Nach Polizeiangaben ist der 60-jährige Troisdorfer mit seinem Auto in der Weesbacher Straße, in einem ruhigen Wohngebiet Seelscheids, gegen ein parkendes Fahrzeug geprallt. Der Wagen wurde daraufhin nach links in Richtung einer Hauswand abgelenkt. Der Beifahrer des 60-Jährigen zog daraufhin die Handbremse, um den Aufprall in die Hauswand und einem dortigen Holzstapel abzumildern. Es entstand dennoch ein Gebäudeschaden. Insbesondere die Stützkonstruktion des an dieser Stelle befindlichen Dachüberstandes wurde verschoben.