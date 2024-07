Brand in Gaststätte Staatsschutz ermittelt nach Feuer mit Verletzten in Seelscheid

Nach dem Brand in einer Gaststätte in Seelscheid, bei dem am Montag zwei Menschen verletzt wurden, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Das Feuer wurde möglicherweise vorsätzlich gelegt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstagnachmittag mit. Eine Mordkommission habe daher die Ermittlungen übernommen. Zudem ermittelt der Staatsschutz.