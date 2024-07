Restaurant brannte aus Zwei Verletzte bei Brand in Seelscheid

Bei einem Gebäudebrand im Zentrum von Seelscheid wurden in der Nacht auf Montag zwei Männer verletzt. Nachbarn waren zunächst durch Hilferufe aufmerksam geworden, konnten diese aber nicht direkt einem konkreten Objekt zuordnen. Kurze Zeit später, gegen 1.35 Uhr, entdeckten sie eine Rauchentwicklung und setzten einen entsprechenden Notruf ab. Es handelte sich um einen frei stehenden Altbau, der ein Restaurant im Erdgeschoss beinhaltet. Zwei Männern, die sich in den Wohnräumen im ersten Obergeschoss aufhielten, hatten die Flammen den Fluchtweg durch das Treppenhaus versperrt. Sie sprangen aus einem Fenster rund drei Meter in die Tiefe. Dabei, so die Polizei später, trugen die 55 und 59 Jahre alten Männer mittelschwere Verletzungen davon.