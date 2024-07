Sachschaden in sechsstelliger Höhe Zwei Verletzte bei Restaurant-Brand in Seelscheid

Bei dem Gebäude handelte sich um einen frei stehenden Altbau, der ein Restaurant im Erdgeschoss beinhaltet. Zwei Männern, die sich in den Wohnräumen im ersten Obergeschoss aufhielten, hatten die Flammen den Fluchtweg durch das Treppenhaus versperrt. Sie sprangen aus einem Fenster rund drei Meter in die Tiefe. Dabei, so die Polizei später, landeten die 55 und 59 Jahre alten Männer auf einem Papiercontainer und verletzten sich. Ersthelfer vor Ort versorgten die beiden Männer, der Rettungsdienst brachte sie anschließend in umliegende Krankenhäuser.