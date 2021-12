Polizei ermittelt : Senior mit lebensgefährlichen Verletzungen in Lohmar aufgefunden

Symbolfoto Foto: Benjamin Westhoff

Lohmar In Lohmar ist am Mittwochnachmittag ein lebensgefährlich verletzter 80-jähriger Mann aufgefunden worden. Was mit dem Mann passiert ist, ist völlig offen. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.



Ein lebensgefährlich verletzter Mann in Lohmar gibt der Polizei Rätsel auf. Der 80-Jährige war am Mittwochnachmittag mit einer schweren Kopfverletzung aufgefunden worden. Wie es zur Verletzung kam, ist aber noch unklar, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ermittelt werde nun in alle Richtungen.

Der Polizei zufolge hatten Zeugen den Mann gegen 17.45 Uhr an der Zufahrt zum Campingplatz „Meigermühle“ an der L288 gefunden und den Rettungsdienst sowie die Polizei alarmiert. Der Mann, der einen Wohnsitz in Kerpen hat, war nicht ansprechbar und wurde in eine Unfallklinik gebracht.

Die Polizei begann mit den Ermittlungen, konnte aber nicht zweifelsfrei feststellen, wie es zu der schweren Verletzung kam. Eine Spurensicherung kam schließlich hinzu. „Nach bisherigen Erkenntnissen können ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, eine andere Straftat oder ein internistischer Notfall nicht ausgeschlossen werden“, heißt es von der Polizei. Möglicherweise hat sich der Vorfall bereits Stunden vor dem Auffinden ereignet. Der 80-Jährige selbst ist nicht vernehmungsfähig und konnte bislang keine Angaben machen.

Die Ermittler suchen nun nach Zeugen und fragen: Wer hat in den Nachmittagsstunden am 15. Dezember Beobachtungen im Bereich des Fundortes gemacht, die mit dem Auffinden des verletzten Mannes in Verbindung stehen könnten? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02241/5413121

(ga)