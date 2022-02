Polizei sucht Zeugen : Senioren nehmen nach Quad-Diebstahl in Much die Verfolgung auf

Die Polizei sucht nach dem Diebstahl in Much nach Zeugen. Foto: dpa/Daniel Karmann

Much Ein Unbekannter hat am Mittwochvormittag in Much ein Quad gestohlen. Der Diebstahl wurde von einem Seniorenpaar bemerkt, das sofort auf Verfolgungsjagd ging. In schwierigem Gelände musste das Paar den Täter allerdings ziehen lassen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Als am Mittwochvormittag ein Ehepaar in Much ins Auto stieg, bemerkten die beiden Senioren, wie ein bislang unbekannter Mann auf das Quad ihres Sohnes stieg und aus der Einfahrt fuhr. Das Paar reagierte prompt und nahm die Verfolgung auf.

Der Dieb flüchtete durch schlammige Feldwege in Richtung Drabenderhöhe. In Höhe von Tillinghausen mussten die Senioren die Verfolgung aufgeben. Sie informierten ihren Sohn, der sofort zu seinem Haus in der Kantstraße fuhr. Die minderjährige Tochter des Sohnes berichtete, wie ein ihr unbekannter Mann zuvor unter dem Carport stand, ein Fahrrad der Familie auf das Quad legte und wegfuhr. Fahrrad und Quad waren mit einer Kette angeschlossen.

Täterbeschreibung Flüchtiger auf dem Quad Der Mann war ungefähr 1,85 Meter groß und wird auf 30 Jahre geschätzt. Er war mit einer grauen Jacke bekleidet, hat eine schlanke Statur und dunkle Haare.

Im Anschluss gaben die Eltern des Geschädigten an, unmittelbar vor der Tat gegen elf Uhr zwei Personen bemerkt zu haben, die sich auf der Straße bewegten und durch die Hecken der Nachbarhäuser schauten. Einer der beiden Täter soll bereits am Vortag in der Gegend gewesen sein und trug eine orangefarbene Jacke.

Die Polizei sucht Zeugen der Tat und bittet um Hinweise zum Tatgeschehen oder Angaben zum Quad der Marke Yamaha mit Siegburger Kennzeichen unter 02241 - 541 3421.

Täterbeschreibung Mann der am Vortag beobachtet wurde Das Seniorenpaar schätzt den Mann auf 40 Jahre. Er hat helle Haare und eine kräftige Statur. Besonders auffällig war die orangefarbene Jacke, die im Rahmen der Fahndung in der Nähe von der Bushaltestelle Much-Gippenstein gefunden wurde. Ebenso ein Rucksack mit Einbruchswerkzeug.

(ga)