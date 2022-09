B56 zwischen Lohmar und Siegburg gesperrt : Vier Verletzte nach Zusammenstoß auf B56

Siegburg/Lohmar Beim Zusammenstoß von zwei Autos sind am Sonntagmorgen auf der B56 zwei Frauen und zwei Kinder verletzt worden. Der Unfall passierte auf regennasser Fahrbahn.

Am Sonntagmorgen gegen 9.25 Uhr sind bei einem Unfall auf der B56 zwischen Lohmar-Heide und Siegburg-Stallberg zwei Frauen verletzt worden, zwei Kinder, die am Unfall beteiligt waren, werden zur Untersuchung in eine Kinderklinik gebracht. Die Straße ist derzeit noch voll gesperrt. Die Verletzten wurden an der Unfallstelle in Rettungswagen behandelt, Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz.