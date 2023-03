Verfahren wegen Betruges eingestellt : Mehrfamilienhaus war nur für zwei Familien gedacht

Siegburg Dem Angeklagten wurde vorgeworfen, ein mit einem Mehrfamilienhaus bebautes Grundstück in Neunkirchen-Seelscheid unter der falschen Angabe für 680.000 Euro verkauft zu haben. Trotz besonders schweren Betruges wurde das Verfahren eingestellt.

Gegen eine Zahlung von 15.000 Euro stellte Richter Ulrich Wilbrand gestern vor dem Schöffengericht ein Verfahren gegen einen 59-Jährigen wegen besonders schweren Betruges ein. Der Landwirt und Pferde-Ausbilder war angeklagt, im Juni 2020 ein Mehrfamilienhaus in Neunkirchen-Seelscheid unter der falschen Angabe, dass es bauordnungsrechtlich genehmigt sei, für 680.000 Euro verkauft zu haben. Tatsächlich jedoch lagen für drei der fünf Wohnungen und für zwei der vier Stellplätze keine Baugenehmigungen vor. Den Käufern war vom Bauordnungsamt eine Nutzungsuntersagung angedroht worden.

Im März 2022 hat ein 20-Jähriger eine vorsätzliche Körperverletzung begangen. Das Verfahren am Amtsgericht Siegburg wurde nun eingestellt. Darum ist das Urteil so milde ausgefallen.

20-Jähriger angeklagt : Amtsgericht Siegburg stellt Verfahren wegen Körperverletzung ein Im März 2022 hat ein 20-Jähriger eine vorsätzliche Körperverletzung begangen. Das Verfahren am Amtsgericht Siegburg wurde nun eingestellt. Darum ist das Urteil so milde ausgefallen.

Wie die Staatsanwältin ausführte, hatte der Angeklagte über einen Makler ein Wertgutachten in Höhe von 730.000 Euro für das Gebäude erstellen lassen.

Nach der Nutzungsuntersagung hatten die Käufer vergeblich versucht, Kontakt zum Angeklagten aufzunehmen. Am 27. September 2021 erwirkten sie ein Säumnisurteil, am 4. November stellten sie Strafanzeige. Schließlich kam es doch zu einem zivilrechtlichen Verfahren vor dem Bonner Landgericht, bei dem ein Vergleich geschlossen wurde. Der Verkäufer verpflichtete sich, 250.000 Euro zu zahlen, bei sofortiger Zahlung solle die Hälfte erlassen werden, was auch geschah. Das Ehepaar sollte damit sein Strafverfolgungsinteresse verlieren. Wie die Staatsanwältin mitteilte, wollte sie aufgrund des hohen Schadens und der eingesetzten kriminellen Energie einer Einstellung nicht zustimmen. Es zeigte sich jedoch, dass der Angeklagte mit der Immobilie, die er selbst vor einigen Jahren als Vier-Familienhaus erworben hatte, überfordert gewesen war. Weil er Ärger mit den Mietern hatte und Land für seine Pferde brauchte, entschloss er sich zum Verkauf. „Ich bin nie davon ausgegangen, dass es nur ein Zweifamilienhaus war“, sagte er. Richter Wilbrand legte fest, dass die Geldstrafe den Geschädigten zugute kommen soll. Das Haus wird inzwischen als Dreifamilienhaus genutzt.